Пекин, 16 января, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Пекине состоялась церемония открытия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом сегодня, 16 января, сообщает агентство Синьхуа.

comparic.pl Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB)

На церемонии открытия банка председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что создание АБИИ позволит странам-участницам улучшить возможности для инфраструктурного строительства в Азии и будет способствовать региональной экономической интеграции.

«Рассчитываем, что страны-участницы будут увеличивать свои вложения», — добавил он.

АБИИ является китайской альтернативой Всемирному банку и Азиатскому банку развития, которые в существенной степени находятся под контролем США и их сателлитов. Создание АБИИ расценивается, как очередной шаг Китая к лидерству на международной арене.

Впервые идею создания такого банка Си Цзиньпин высказал в 2013 году. В 2014 году соглашение о создании АБИИ подписали представители 21 страны. Сейчас к соглашению присоединились 57 стран. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Уставной капитал банка составляет $100 млрд. Большую часть этой суммы внесла Китайская Народная Республика.

Российская Федерация получила 5,92% голосов. Больше только у Китая и Индии.