Токио, 16 января, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Токийском заливе потерпел крушение танкер водоизмещением 92 тонны, который перевозил смазочное мало. Об этом сегодня, 16 января, сообщает японская телекомпания NHK.

cachemem.net Токийский залив

Сообщается, что в ночь на 16 января танкер столкнулся с судном, перевозившим щебень. В результате столкновения танкер наполовину затонул. Сейчас из воды виден только его нос. Длина корабля составляет 32 метра.

В момент аварии на танкере находились три члена экипажа. Все они были эвакуированы, пострадавших нет.

Сейчас на месте кораблекрушения работают корабли службы безопасности на море. Всем проходящим судам приказано обходить место аварии. Есть утечка масла, перевозимого танкером. Объемы утечки пока не сообщаются.