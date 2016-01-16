Барнаул, 16 января, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Первая рабочая неделя нового, 2016 года, в Алтайском крае была ознаменована заметным оживлением социально-экономической сферы, «зимним» наводнением в Барнауле и одним нерядовым событием с обнаружением человеческих останков.

Дореволюционная поздравительная открытка

Отмечены первые случаи забастовок

15 января сайт «БарнаулФМ» со ссылкой на председателя исполкома алтайского отделения партии «РПР-ПАРНАС» Геннадия Шейды, информирует о том, что в регионе начались забастовки, связанные с долгами по зарплате.

По словам политика, ситуация с выплатами заработной платы в Алтайском крае остается напряжённой: только официальные долги по заработной плате составляли на конец года более 100 миллионов рублей.

«Крайне низкой остается заработная плата у социальных работников, младшего медицинского персонала, работников культуры. Она едва превышает установленный прожиточный уровень в 9,5 тысяч рублей. Отмечены первые случаи забастовок в строительной сфере, связанных с задержкой зарплаты, активизировалась публичная деятельность профсоюзов в защиту работников бюджетной сферы», — заявил Геннадий Шейда.

Темпы инфляции растут

Инфляция на территории «двух Алтаев» за 2015 год стала одной из самых высоких среди регионов СФО, — такие данные 11 января приводит ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные территориальных статорганов.

«В Алтайском крае индекс потребительских цен (ИПЦ) за 12 месяцев равен 112,4%, в Республике Алтай — 112,5%. При этом в декабре 2015 года инфляция в крае составила 0,8%, в соседнем регионе — 1%. Любопытно, что цены на продукты в Алтайском крае с начала года подросли на 12,4%, непродовольственные товары — 14,2%, платные услуги — 8,6%», — информирует «Банкфакс».

Жители Алтайского края получают самые маленькие зарплаты

Алтайский край занимает последнее место в Сибири по уровню средней зарплаты населения, — об этом со ссылкой на Новосибирскстат и данные по заработным платам в регионах СФО, 12 января сообщает «Алтапресс».

Так, если средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу в январе — октябре 2015 года составила 28 933 рубля, то в Алтайском крае она не превышает 19 505 рублей.

Импортозамещение: Бийский олеумный завод наращивает темпы производства

14 января газета «Бийский рабочий» приводит слова генерального директора ФКП «БОЗ» Максима Крючкова, который заявил, что в 2016 году завод планирует увеличить выпуск товарной продукции на полмиллиарда рублей.

Руководство завода полагает, что предприятию по силам справиться с кризисными явлениями. «…есть ряд направлений, которые могут и должны сыграть положительную роль в развитии предприятия. А именно: курс на импортозамещение, а также активно проводимые заводом инновационная деятельность и работа по уменьшению издержек. В прошлом году выручка от реализации составила около 3,6 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — порядка 173 миллионов рублей, что на 252 миллиона больше, чем в 2014 году», — пишет «Бийский рабочий».

МЧС предрекло Алтаю «10 казней египетских»

13 января ИА «Банкфакс» со ссылкой на прогноз Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС РФ (Центр «Антистихия»), известило: жителей Алтайского края и Республики Алтай в текущем году может подстерегать множество опасностей как природного, так и техногенного толка.

«В докладе, в частности, отмечается сохранение в ряде регионов Сибири (включая «два Алтая») повышенных рисков возникновения ЧС, вызванных высокой вероятностью землетрясений с магнитудой пять и более. Специалисты также указывают, что сейсмическая активность в 2015 году, согласно анализу данных за 11 месяцев, в СФО была выше, чем за аналогичный период 2014 года», — пишет ИА «Банкфакс».

Также Алтайский край назван в числе лидеров по степени наибольшего риска взрывов бытового газа и получил безусловное лидерство в группе риска аварий на объектах электроэнергетической системы (вплоть до межмуниципального уровня), — пишет информагентство.

Приводятся также данные о неблагоприятном экологическом прогнозе. «…ведомство Владимира Пучкова предсказывает высокую плотность популяции саранчи (Алтайский край) и растущую численность вредителей леса на территории обоих субъектов», — пишет ИА «Банкфакс».

Новый сити-менеджер Барнаула вступил в должность

12 января газета «Аргументы и факты» («АиФ») информирует о вступлении в должность нового сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина.

«Судя по представленной программе, свои усилия (помимо решения текущих вопросов) он намерен приложить к повышению бюджетной обеспеченности города и его инвестиционной привлекательности; минимизации доли теневой экономики и стимулированию производственного бизнеса. В фокусе внимания нового сити-менеджера также будет решение проблем: дорожно-транспортной и износа инженерной инфраструктуры», — информирует «АиФ».

По данным издания, перемен в управленческой команде Барнаула в ближайшее время не предвидится.

«Пока будем работать с нынешним составом горадминистрации и определяться по ходу работы», — приводит «АиФ» слова нового градоначальника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний градоначальник — Игорь Савинцев — добровольно ушел в отставку после уголовных дел, возбужденных в отношении него самого и его сына — Максима Савинцева. В первом случае речь идет о превышении должностных полномочий — во втором — о фактах мошенничества в деятельности УК «Доверие».

Топ-10 самых медийных депутатов Алтайского краевого Заксобрания

Сайт «ПолитСибРу» 12 января опубликовал годовой пресс-рейтинг депутатов местного парламента. «Больше всего средства массовой информации сообщали об Андрее Щукине, Иване Лооре и Борисе Трофимове», — информирует сайт.

«Занять первое место Щукину позволило участие в качестве кандидата в кампании по назначению главы администрации Барнаула. В результате этого в ноябре он был упомянут в СМИ 137 раз. Это рекорд по упоминаемости в минувшем году. Однако в 2015 году Щукин значительно сократил свои показатели по сравнению с 2014 годом (486 против 674), когда он баллотировался в губернаторы. Лоор и Трофимов напротив повысили личные показатели. Заметно усилившаяся медийная активность Трофимова, объясняющаяся началом подготовки партии к выборам 2016 года, привела к увеличению его упоминаемости вдвое (387 против 199)», — комментирует рейтинг главный рекартор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

Запились до смерти

В 2015 году 159 жителей Алтайского края умерли от отравлений алкоголем. Такие печальные итоги приводятся в информации, опубликованной на сайте «Аргументы и факты» 14 января.

«Общее число отравлений алкоголем в 2015 году выросло с 975 до 1141 случаев», — сообщает «АиФ» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

Нехорошая квартира: барнаульцы нашли человеческие кости

О том, как квартира может стать местом преступления без ведома ее владельцев 15 января сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай». Дело в том, что 14 января в одной из барнаульских квартир при ремонте обнаружили скелет человека.

Шокирующую находку обнаружили в доме на улице Рылеева: хозяева пытались выкопать погреб в квартире на первом этаже.

«При проведении ремонтных работ под полом хозяева квартиры обнаружили кости. Дом был построен еще в 1956 году прошлого века. И причиной такого захоронения заинтересовались следователи — возбудили дело по статье «убийство» и сейчас занимаются его расследованием. Предположительно, захоронение произошло еще до 1980 года, так что сейчас выясняют, кто в те времена здесь жил», — информирует «Вести-Алтай».

Некоторые подробности об этой страшной находке 15 января публикует и газета «Комсомольская правда».

Корреспонденту Анне Кольченко удалось поговорить с бывшей хозяйкой квартиры, в которой нашли человеческие кости.

«Эта квартира всегда нехорошая была. Все ее бывшие хозяева мертвы», — считает женщина.

Бывшая хозяйка также поведала «КП», что в 1996 году в этом месте жили ее родственники — бабушка с дедушкой. Их жизни закончились трагично.

«Бабушка подавилась сосиской и умерла, дедушке незадолго до этого трамваем отрезало ноги», — рассказала собеседница «КП». Она также вспомнила, что до них в нехорошей квартире жила семейная пара, которая погибла в автомобильной аварии.

«И сынишка мой постоянно ночами плакал, пока мы там жили. Бывало, до четырех утра вообще не спал. Маленький был, не мог ничего объяснить. Мы его и по врачам, и по бабкам водили, лечили — думали, что испуг. Все безуспешно… Но когда переехали оттуда, сынок стал спокойно спать», — отметила в разговоре с корреспондентом «КП» рассказчица.

Зимнее наводнение в барнаульском поселке Бельмесево

В барнаульском поселке Бельмесево введен режим ЧС, — об этом 15 января информируют корреспонденты программы «Наши новости» («НН»).

По данным «НН», конца декабря улицу Луговою со стороны неглубокого ручья топит талыми водами. Залито уже несколько огородов, и вода продолжает прибывать.

«Зимнее наводнение» угрожает 34 домовладениям, расположенным в пойме. Поэтому было принято решение ввести чрезвычайный режим, — поясняют корреспонденты «НН».

Средства на проведение аварийно-спасательных работ выделены из резервного фонда бюджета Барнаула.

Свой среди своих: памяти Ивана Пырьева

Газета «Алтайская правда» («АП») 16 января опубликовала статью о знаменитом уроженце Алтайского края — прославленном советском режиссере Иване Пырьеве.

«На Алтае помнят своего знаменитого земляка, гордятся им. Сегодня активно обсуждается вопрос создания музея Ивана Александровича Пырьева на его родине — в Камне-на-Оби», — поясняет корреспондент «АП» Наталья Исаева.

Будущий гений киноискусства родился в Камне-на-Оби17 ноября 1901 года.

«Домика того уж нет, на его месте поставили мемориальную стелу. А память жива. Собранные Каменским краеведческим музеем материалы, экспозиция, посвященная Пырьеву, позволяют каждому жителю города и гостю Камня познакомиться с основными этапами творческого пути знаменитого советского режиссера. На этих материалах построим и мы главную линию своих сегодняшних «сказаний» о нем», — пишет «АП».

Издание также напоминает, что в 1941 году Пырьев поставил один из самых известных и всенародно любимых фильмов — музыкальную комедию «Свинарка и пастух».

Позже Пырьев признавался: «Я люблю эту картину. Именно она, как мне кажется, окончательно определила мой творческий путь, который уже в другом качестве нашел в дальнейшем выражение и в «Сказании о земле Сибирской», и в «Кубанских казаках». Именно в этих картинах режиссер-сибиряк с ностальгией выразил свою любовь к деревне, гордо заявил о своей крестьянской природе.

В октябре 1954 года Иван Пырьев принял предложение возглавить киностудию «Мосфильм».

«Алтайская правда» также сообщает, что Иван Александрович Пырьев не забывал Алтай, способствовал проведению там творческих встреч с кинематографистами, участвовал в организации и проведении кинофестивалей.

«В октябре 1962 года Иван Пырьев, возглавив группу кинематографистов, побывал на Алтае. Они провели в Барнауле большое количество встреч с работниками промышленных предприятий, встретились с труппой Алтайского драмтеатра, с творческой интеллигенцией. С их участием была снята передача на Барнаульской телестудии», — информирует «АП».

Больно, но весело

Газета «Бийский рабочий» 12 января опубликовала статью «Досуг столетней давности: чем баловали себя жители купеческого Бийска». В этом познавательном материале приводятся рассказы краеведов о культурных традициях бийчан в рождественские дни.

Так, кандидат исторических наук Алла Литягина в своей работе, посвященной досугу бийчан в прошлых веках, приводит пример кулачных боев, долгое время не уходивших в прошлое.

«На улицах собирались бойцы и зрители с двух разных частей города. Больше всего известны бои между жителями Казанки и Форштадта. Стенка шла на стенку, и для победы было необходимо пробить живую стену бойцов и прогнать их как можно дальше. Это было жестокое развлечение. Церковь была категорически против таких боев. И если вдруг случалось, что во время боя кто-либо погибал, то жертву дикого развлечения даже запрещалось хоронить на общем кладбище», — информирует «Бийский Рабочий».

Отмечается также, что одним из любимейших видов развлечений у бийчан была игра в карты. К примеру, у бийского купечества картежная игра была главным времяпрепровождением даже во время семейных праздников.

«Игра в карты — преобладающее развлечение общества. С 12 часов дня съезжаются поздравлять. Гостям подают чай, просят закусить и, конечно, прежде всего выпить. А тут уже приготовлены раскинутые с зеленым, а в некоторых домах и черным сукном ломберные столы, на которых лежат по колоде карт, щетки, мелки и пепельницы», — приводит издание слова писателя Евгения Клевакина.