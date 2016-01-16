Уагадугу, 16 января, 2016, 07:39 — ИА Регнум. В Буркина-Фасо силовикам удалось освободить 33 заложника из захваченного террористами отеля в столице страны — Уагадугу. Об этом сегодня, 16 января, сообщает Reuters со ссылкой на министра связи Буркина-Фасо.

booking.com Захваченный отель в Буркина-Фасо

Накануне, 15 января, неизвестные террористы атаковали кафе, а затем взяли заложников в отеле Splendid в Уагадугу. В этом отеле часто останавливаются представители западных стран, а также сотрудники ООН. Известно, что среди заложников был один из министров правительства Буркина-Фасо.

Силы безопасности Буркина-Фасо приняли решение штурмовать отель. По данным руководства городской больницы Уагадугу, жертвами теракта стали как минимум 20 человек, ещё 15 получили ранения.

Российский почетный консул в Буркина-Фасо Анна Рачина ранее сообщала, что в результате теракта погибли шесть человек, среди них иностранцы.

По предварительным данным, атаку на отель Splendid в Уагадугу осуществила группировка «Аль-Мурабитун», в ноябре прошлого года захватившая отель в столице Мали.