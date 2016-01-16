Гаага, Нидерланды, 16 января, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Специальный суд по расследованию преступлений, совершённых членами террористической организации «Армия освобождения Косово» в период с 1999 по 2000 годы, будет создан в Гааге. Об этом 15 января сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Форма «Армии освобождения Косово»

В отличие от Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, суд по Косово не является международным — несмотря на то, что вести процесс будут судьи из других стран, проходить он будет в соответствии с косовским законодательством. «Речь идёт не о международном трибунале, но о национальном суде Косово, который будет осуществлять правосудие за пределами Косово», — говорится в сообщении. При этом подчёркивается, что «суд будет действовать в соответствии с самыми высокими международными стандартами процессуального права».

Как уточняется, такое решение было принято по итогам консультаций между Евросоюзом, косовскими и нидерландскими властями. «Суд попытается серьёзно рассмотреть преступления, предположительно совершённые членами «Армии освобождения Косово» против этнических меньшинств и политических оппонентов. Это чувствительный вопрос в Косово. Возможные подозреваемые могут рассматриваться частью косовского общества как борцы за свободу, и свидетели могут почувствовать себя под угрозой в Косово. Поэтому был изучен такой вариант», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что осуждённые, в случае если таковые окажутся, будут отбывать наказание не на территории Нидерландов. Исходя из этого, можно предположить, что потенциальным фигурантам дела, среди которых немало действующих косовских политиков и депутатов парламента, в случае их осуждения предстоит отбывать свой срок в тюрьмах на территории Косово.

Напомним, что поводом для создания суда послужил доклад члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, опубликованный в 2010 году, в котором сообщалось об организованной торговле органами людей, похищенных в Косово во время конфликта 1998−1999 годов. Один из основателей и лидеров «Армии освобождения Косово», а ныне вице-премьер и министр иностранных дел Хашим Тачи в документе был назван руководителем «криминальной группы косовских албанцев, которые занимались контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов».

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На создании суда именно по инициативе Приштины настаивали западные страны, представители которых многократно предупреждали косовские власти, что в случае если специальный трибунал не будет сформирован по законам края, то вопрос будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН с неизбежным включением в процесс России, которая является союзником Сербии и не признаёт односторонне провозглашённой независимости Косово.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ещё в начале 2015 года высказывался за создание специального суда по «Армии освобождения Косово». Выступая в феврале на заседании Совбеза ООН, представитель России подчеркнул, что злодеяния членов организации привели к массовому исходу сербов из южного и центрального Косово, и заявил о необходимости проведения международного расследования всех совершённых ими преступлений.

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В начале августа парламент в Приштине со второй попытки принял поправки в законодательство, открывающие возможность для создания трибунала. Данное решение вызвало массовые протесты в крае. Документ уже было поступил на подпись к президенту Атифете Яхьяге, однако оппозиционные партии добились задержки принятия решения и проверки Конституционным судом законности процедуры рассмотрения поправок.

После одобрения документа косовские СМИ задумались над вопросом о том, кому из действующих политиков и чиновников может грозить суд за военные преступления. Так, приштинская ежедневная газета «BotaSot» опубликовала на первой странице одного из своих номеров фотографии в прошлом членов террористической организации — председателя парламента Кадри Весели, его заместителя Джавита Халити, бывшего премьер-министра Агима Чеку, депутатов парламента Даута Харадиная, Азема Сулью, Фатмира Лимая, Лахи Ибрахимая и других.

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