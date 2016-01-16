Майами, США, 16 января, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Пассажиры рейса авиакомпании American Airlines пострадали в результате попадания самолёта в зону турбулентности. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

avia.pro Турбулентность

По данным телеканала, самолёт Boeing 737, на борту которого находились 165 человек, следовал из Нью-Йорка в Майами. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Между тем различные травмы получили шесть человек.

Сообщается, что наиболее серьёзно пострадала одна из бортпроводниц, после инцидента она была госпитализирована. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Как передавало ИА REGNUM, схожий инцидент произошёл 31 декабря в Канаде. Около 20 пассажиров самолёта авиакомпании Air Canada, совершавшего рейс из Шанхая в Торонто, пострадали при тряске воздушного судна, которое попало в зону турбулентности.