Москва, 16 января, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Пожар в рейсовом автобусе произошёл вечером 15 января на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

u-f.ru Пожар в автобусе

Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошёл в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 156. Возгорание произошло под одним из сидений автобуса.

Сообщается, что огонь удалось ликвидировать, в результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев колодок.