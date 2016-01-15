Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы
Москва, 16 января, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Пожар в рейсовом автобусе произошёл вечером 15 января на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
u-f.ru
Пожар в автобусе
Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошёл в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 156. Возгорание произошло под одним из сидений автобуса.
Сообщается, что огонь удалось ликвидировать, в результате произошедшего никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев колодок.