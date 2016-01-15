Ижевск, 15 января, 2016, 21:14 — ИА Регнум. В Ижевске введут режим повышенной готовности не только для ресурсоснабжающих организаций, но и других предприятий — заводов, строительных компаний и МЧС. Такое решение принято на совещании по вопросам отопительного сезона в связи со сложившейся ситуацией по подаче тепла и горячей воды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Удмуртии.

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Накануне 77 домов в Ижевске, где проживают более 12 тыс. человек остались без отопления, более 18 тыс. человек в 161 доме — без горячей воды. На утро 15 января подача тепла во все дома была восстановлено, без горячей воды оставались 12 домов.

По словам председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева, в ходе устранения аварий организация работ «была неплохая» — 31 бригада работала днем по устранениям, но уже вечером их количество сократилось до 5, а круглосуточно — всего 2 бригады. «Это говорит о том, что процесс организован не на должном уровне», — отметил Савельев. Отмечается, что с начала отопительного сезона в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем является ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС). В настоящее время более 80 подвалов жилых домов в столице Удмуртии затоплено сетевой водой, и их количество увеличивается, также порядка 15 детских садов имеют заниженные параметры теплоносителя.

В то же время исполнительный директор УКСа Ярослав Балобанов сообщил, что к устранению неполадок присоединились 11 бригад из соседних регионов. «Но, не отключая объекты, мы не можем производить ремонты, и для масштабных работ приходится отключать немало объектов. По планам на 15 января мы должны устранить 9 повреждений по отоплению, 8 — по горячей воде, также провести работы по восстановлению благоустройства и подготовке фронта работа для следующего дня», — заявил Балобанов. В свою очередь, исполняющий обязанности главы Ижевска Ильдар Бикбулатов сообщил, что руководство УКСа не всегда информирует администрацию о реальной ситуации.

По мнению главы регионального управления МЧС Петра Фомина, неправильно привлекать коллег из других субъектов, поскольку в Удмуртии имеются все необходимые силы и средства. Глава Удмуртии Александр Соловьев посоветовал представителям УКСа обращаться за помощью в ходе устранения порывов на магистральных сетях. «Сегодня УКС отвечает за всю работу в Ижевске. Наверное, надо относиться по-другому, не спать, прийти к нам, в правительство, ко мне. Мы бы нашли необходимую технику в республике без проблем — у заводов, строительных компаний, МЧС», — предложил Соловьев, заверив, что работа по этой ситуации будет продолжаться.

Планируется, что режим повышенной готовности будет длиться до окончания отопительного периода.

Текущий отопительный сезон в Ижевске с момента старта оказался сложным. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября цепочка коммунальных аварий оставила без тепла и горячей воды около 40 домов. Поэтапная подача тепла в дома жителей города провоцировала аварийные ситуации одну за другой. Уже в октябре, когда температура воздуха ночью в Ижевске стабильно была минусовой, подача теплоносителя не осуществлялась в 349 домов, горячей воды — в 275. Тогда глава правительства Удмуртии Виктор Савельев сказал, что у УКСа не хватает физических сил и средств для выполнения такого объема работ. «УКС взяли на себя обязательства по обеспечению населения теплом и горячей водой и взвалили на себя все функции исполнителя, отодвинув всех подрядчиков», — пояснил он.