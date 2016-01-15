Москва, 15 января, 2016, 20:57 — ИА Регнум. В Москве на Автозаводской улице в одном из домов оборвался трос лифта. Пострадала женщина, находившаяся в кабине. Она госпитализирована. Об этом сегодня, 15 января, сообщает LifeNews.

Gideon Tsang

Сообщается, что трос лифта оборвался, когда кабина находилась между вторым и третьим этажом. Кабина пролетела чуть меньше метра, когда сработали аварийные тормоза.

Женщина сильно ударилась о стену лифта и потеряла сознание. Жильцы дома сразу же вызвали коммунальные службы и скорую помощь. Сотрудники ЖЭКа вытащили пострадавшую из кабины и передали медикам.

Напомним, за последние два дня — это второй случай обрушения лифта в Москве. Накануне в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» погибла женщина, которая была в кабине лифта, у которого оборвался трос. Это была дочь известного телеведущего Евгения Кочергина — Ирина Володина. У нее остались двое несовершеннолетних детей.