Минск, 15 января, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Италии и, по совместительству, на Мальте Евгений Шестаков 13−15 января совершил визит в Мальтийскую Республику, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Папа Римский Франциск и посол Белоруссии Сергей Алейник

«14 января 2015 года посол Белоруссии принял участие в традиционных мероприятиях, организуемых мальтийской стороной для дипломатического корпуса. Состоялись краткие встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека и премьер-министром страны Джозефом Мускатом и УильямомВеллой», — сказано в официальном сообщении.

Шестаков также встретился с главой МИД Мальты Джорджем Уильямом Веллой, обсудив «конкретные пути дальнейшей активизации белорусско-мальтийских отношений, а также практические вопросы двустороннего сотрудничества». Дипломаты обсудили также «ход работы по формированию договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в экономической и финансовой сферах» и «вопросы международной тематики и сотрудничество в многостороннем формате».

Накануне Старого Нового года, 10−13 января состоялась рабочая поездка посла Белоруссии в Великобритании и в Ватикане по совместительству Сергея Алейника в Ватикан. Представитель постсоветской республики принял участие в новогодней аудиенции Франциска I для дипломатического корпуса, аккредитованного В Ватикане, в ходе которой состоялась краткая беседа посла с главой Католической церкви.

«В рамках пребывания в Ватикане проведены двусторонние встречи посла Белоруссии с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, секретарем по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана (министром иностранных дел) архиепископом Полом Галлахером и председателем Папского Совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Белоруссией и Ватиканом, а также проведение двусторонних мероприятий в 2016 году», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко рассматривал Ватикан как инструмент лоббирования своих интересов на Западе, что приобрело особую актуальность после президентской кампании 2010 года. В Минске действуют посольства Ватикана и Мальтийского ордена, а также представительства других католических международных структур.

Эксперты обратили внимание на отсутствие конкордата между светскими властями Белоруссии и РКЦ, тогда как с Белорусским Экзархатом РПЦ (БПЦ) такой документ давно подписан и действует. Кроме того, официальный Минск оказывает Католической церкви в Белоруссии финансовую помощь, тогда как Ватикан не спешит инвестировать в постсоветскую республику большие суммы.