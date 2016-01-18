Киев, 18 января, 2016, 12:44 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Регионы

Пока в Киеве хвастаются независимостью от москалей, страна постепенно доходит до ручки. Редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский внимательно прочитал украинскую региональную прессу и проанализировал, чем живет страна и какие проблемы беспокоят украинское общество.

На Украине полным ходом идет децентрализация власти. Причем идет, как в том анекдоте — «дали автомат и крутись, как хочешь». Действительно, регионы получают дополнительные полномочия, только вот обеспечивать их финансами центральные власти отказываются категорически.

Экономическая жизнь, да и вообще какая бы то ни было жизнь в стране угасает невообразимыми темпами. Торговый оборот с Россией и в целом с СНГ стремится к нулю. Уже целые районы страны учатся жить без электричества.

Там же, где можно было бы решить эти проблемы — строительством новых ГЭС, например, этому активно мешают различные правозащитные и экологические сообщества. Людей понять можно: работы нет, а сложа руки сидеть не привыкли, так давайте, объединившись в ассоциации, будем хоть что-то от кого-то защищать. И к черту здравый смысл — он сегодня на Украине не в моде.

И всё это было бы смешно, если бы не происходило с братским и горячо любимым народом, который по каким-то непонятным причинам массово повредился рассудком и идет совсем не туда.

Подробности читайте здесь: Умань: нож хасида против «украинского патриота»

Все статьи автора: Станислав Стремидловский