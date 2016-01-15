Рупольдинг, Германия, 15 января, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Мужская сборная Российской Федерации по биатлону выиграла серебро в эстафете на пятом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Соревнования прошли сегодня, 15 января, сообщает сайт Международного союза биатлонистов.

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В составе российской команды на лыжню вышли: Алексей Волков, Евгений Гараничев, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Первыми были норвежцы. Российские биатлонисты показали итоговое время 1 час 17 минут 19,6 секунды при шести дополнительных патронов. Норвежцы были быстрее на 14,6 секунды, но им понадобилось 12 дополнительных патронов.

Третьими были австрийцы, они отстали от норвежцев на 35,9 секунды.

Эта медаль стала шестой для российских биатлонистов в этом сезоне.

Напомним, на втором этапе Кубка мира по биатлону 15 декабря в австрийском Хохфильцене мужская сборная России взяла золото.

В пятом этапе Кубка мира остались масс-старты у мужчин и женщин. Они пройдут в Рупольдинге 16 января. Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Антхольц-Антерсельве (Италия) 22−24 января.