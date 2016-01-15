Москва, 15 января, 2016, 19:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Правительство не планирует корректировать специальные экономические меры в отношении Турции. Об этом сегодня, 15 января, заявила журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова.

Она напомнила, что специальные меры в отношении Турецкой республики вступили в силу в соответствии с указом президента России. «Правительство выпускает документы, связанные с их реализацией. Часть из них уже выпущена и работает, некоторые готовятся и будут выпущены позднее. Правительство будет неуклонно следить за исполнением указов и постановлений в части ограничительных мер», — сказала Тимакова.

Пресс-секретарь главы правительства подчеркнула, что никакой корректировки этих мер не предполагается. «В случае необходимости в рамках указа правительство определит перечень контрактов, в отношении которых специальные экономические меры не применяются», — сказала она. Необходимые решения примет председатель правительства, в случае необходимости.

Ранее в СМИ появилась информация, что федеральные власти могут разрешить турецким подрядчикам продолжить работу в Российской Федерации, но при условии создания совместных предприятий с местными партнерами. При этом российские партнеры должны стать их контролирующими акционерами.

Речь идет о трех десятках турецких компаний. Общий объем выполняемых ими работ может достигать около 60 млрд рублей.