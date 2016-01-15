Уфа, 15 января, 2016, 19:35 — ИА Регнум. 11 января «UfaTime» сообщил, что в Уфу вскоре вновь съедутся представители стран БРИКС, 25 и 26 января в столице Башкирии состоится встреча министров труда этих государств. Главы ведомств обсудят политику создания качественных рабочих мест и обеспечения доступной занятости — так звучит тема предстоящего мероприятия. Также будет затронута актуальная для России тема легализации трудовых отношений. В итоге в Уфе будет подписана Декларация министров труда и занятости стран БРИКС.

туризм-волга.рф Петроглифы Каповой пещеры

Ряд СМИ в этот день отметил, что в 2015 году по итогам 11 месяцев в Уфе ввели в эксплуатацию более 667 тысяч квадратных метров жилья. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Доля жилья, построенного индустриальным способом, составила 63,5%. Предприятия и организации сдали немногим более 420 тысяч «квадратов» — рост составил 32,5%.

Также в этот и последующие дни на страницах многих СМИ шло обсуждение, кто виноват в смерти 29-летнего Ришата Идиятуллина в райцентре Иглино. В ночь с 30 на 31 декабря подвыпивший мужчина упал в строительный котлован на территории поселка, позвонил родственникам, но так и не смог объяснить, где он находится. Последний звонок от него был примерно в 6 утра 31 декабря, тогда же спасатели и полицейские прекратили поиски. Телефон же работал еще до 3 января. Тело замершего насмерть мужчины обнаружили родственники 6 января.

Ряд СМИ 12 января написал, что в уфимских салонах красоты посетительницам навязывают кредиты под воздействием психотропных препаратов. Женщин приглашают по телефону в салон красоты на первую бесплатную косметическую процедуру, где жертве предлагают выпить сок или воду, в которых могут содержатся психотропные вещества, вызывающий эйфорию и помутнение сознания. Женщин заставляют подписать кредитный договор на приобретение ненужной им косметики. Расторгнуть такой договор и получить свои деньги обратно крайне сложно, так как в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, входят и парфюмерно-косметические товары.

Издание «ToDayNewsUfa» 12 января сообщило, что жители нескольких населенных пунктов Ялчинского сельсовета Кугарчинского района Башкирии готовы полностью отказаться от спиртного. Депутаты Госсобрания поддержали инициативу и внесли на рассмотрение в весеннюю сессию законопроект о введении «сухого» закона. Чиновники считают, что первый в Башкирии подобный законопроект принесет пользу, но пока не могут назвать точную дату его принятия. Кроме того, на весенней сессии рассмотрят еще 65 предложений разного рода.

«Комсомольская правда — Уфа» 13 января констатировала, что Башкирия вошла в топ-10 регионов с самыми дорогими служебными машинами чиновников. Средняя цена элитных служебных машин составила более 2 млн рублей.

«Московский Комсомолец Уфа» недоумевает, зачем Минкульт РБ замешал наскальную живопись Шульган-Таша на эпосе «Урал-батыр» и не произойдет ли путаница в головах обывателей от такого замеса. «Экспозиция музейного комплекса, посвященного Каповой пещере, будет плотно пересекаться с эпосом «Урал-батыр» и передаваться через призму эпоса», — сообщают в научно-производственном центре при минкульте республики, окрыленные возможностью обрести для республиканской жемчужины заветный статус памятника ЮНЕСКО. Но кто объяснит туристам, далеким от исторической науки, что, как ни хотелось бы обратного башкирским ученым, братья Шульган и Урал не имеют к рисункам мамонта на стенах Каповой пещеры никакого отношения. Эпос «Урал-батыр» и наскальную живопись разделяет не одно тысячелетие. Какое отношение имеет наскальная живопись, созданная 16−17 тысяч лет назад, к комиксам с похождениями Урала и Шульгена, которые собираются рисовать башкирские этнографы? Однако башкирские ученые мамонтов и Акбузата разделять не хотят. Оценить стоимость музейного объекта в минкульте пока затрудняются. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшее архитектурное решение, итоги которого подведут в феврале. Проектная работа начнется в следующем году. Построить музей собираются за три года.

Ряд СМИ 13 января сообщил, что около 30 жителей Башкирии подозреваются в причастности к деятельности сирийских террористических организаций, со ссылкой на прокурора республики Андрея Назарова. По его словам, сейчас, против этих молодых людей возбуждены уголовные дела. Возраст подсудимых 20−35 лет. Стоит отметить, что расследования в части причастности к террористам стоит на особом контроле. Так, житель Сибая отправился за решетку на 4,5 года. Мужчину осудили за оказание денежной помощи участникам вооруженного формирования «Исламское государство» (запрещенного в России).

14 января «Business FM Уфа» рассказал, что по итогам 2015 года прирост инвестиций в республику составит 4%. По словам министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова, ведомство сформировало прогноз на 2016 год по трем сценариям. И даже по пессимистичному сценарию ожидается рост. В этом году предстоит как никогда серьезно работать над развитием собственного потенциала, подчеркнул Новиков.

«Стерлитамакский портал» в этот день с тревогой отметил, что уже несколько лет специалисты и руководители отрасли городского электрического транспорта выражают определенную озабоченность в связи с тем, что все больше предприятий городского электрического транспорта Стерлитамака вынуждены уменьшать объемы выполняемой работы, сокращать количество подвижного состава, увольнять квалифицированных специалистов. Так, в конце 2014 года был издан приказ руководителя МУП СТУ № 1206 «Сокращение численности штата работников», после которого на маршрут стало выходить меньшее количество троллейбусов. Сегодня же коммерческие перевозчики дублируют маршруты электрического транспорта, и это дублирование приводит к уменьшению пассажиров, перевозимых электрическим транспортом, и к еще большему ухудшению положения предприятий ГЭТ в России. Коммерческие перевозчики не готовы инвестировать в создание безопасной, удобной для города системы общественного транспорта, а обслуживают лишь наиболее напряжённые пассажиронаправления.

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Башкирия получила новые полномочия в сфере отходов производства и потребления. Правительство республики утвердило план мероприятий («дорожную карту») по реализации соответствующего федерального закона. Документ подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов. В этом году, кроме разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами и региональных нормативов, Минэкологии совместно с муниципалитетами и действующими игроками рынка определит зоны действия региональных операторов.

15 января многие СМИ сообщили, что в городе Бирске две женщины и трое детей погибли, отравившись газом. Около полуночи 13 января 2016 года соседи почувствовали запах газа и вызвали оперативные службы. При вскрытии квартиры обнаружены тела пяти человек, в том числе троих малолетних детей 9, 8, 6 лет, их 28-летней матери и 28-летней хозяйки дома. Предположительно, уложив детей спасть, женщины решили отметить встречу. Потом одна из женщин пошла в ванную, а вторая легла спать. Тело матери детей было обнаружено в ванной комнате, а троих детей и хозяйки квартиры — в кроватях. По одной из версий, причиной утечки газа стала неисправность водонагревательной газовой колонки.

ИА «Башинформ» в этот день сообщило данные об изменениях потребительских цен на отдельные виды социально значимых продуктов с 30 декабря прошлого года по 11 января 2016 года. В среднем на 5,5% подорожали яблоки (цена за килограмм — 82,14 рубля), морковь (26,18), репчатый лук (24,07), на 4% — белокочанная капуста (23,76) и картофель (17,79). Не изменилась цена на пшеничную муку (29,66). Статистики подсчитали, что практически не изменилась стоимость подсолнечного масла (рост составил 0,1%, средняя цена — 99,84 рубля), баранины (минус 0,1%, 319,59), ржаного хлеба (минус 0,1%, 40,79). Незначительно, на 1,4%, подешевел шлифованный рис (54,34 рубля), на 1,3% — говядина (289,63), на 0,8% — хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (42,65).

Ряд СМИ 15 января отметил, что Башкирия досрочно погасила часть задолженностей, тем самым снизив сумму долга на 520 млн рублей. Кредит в «Россельхозбанке» в 400 млн рублей погашен полностью, частично оплачен кредит в «Сбербанке» — внесено 120 млн рублей. Таким образом, госдолг Башкирии на 1 января 2016 года составляет 24 млрд 588,5 млн рублей, что на 0,2% меньше показателей прошлого года. Отношение государственного долга республики к ее доходам на данный момент составляет 22,3% (в 2014 году — 24,7%). По международным и российским меркам долговая нагрузка менее 25% считается низкорисковым уровнем.