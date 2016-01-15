Кострома, 15 января, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Резиденцию Костромской Снегурочки за время новогодних праздников посетили более 5548 детей и 2540 взрослых. Как передает корреспондент ИА REGNUM, итоги праздничной недели опубликованы на официальном сайте главной волшебницы страны.

Павел Ищенко ИА REGNUM Резиденция Костромской Снегурочки

Подготовка к новогодним праздникам у Костромской Снегурочки началась с путешествия по регионам России вместе с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга. Вместе они посетили Москву, навестили своих сказочных друзей-волшебников — Паккайне из Карельской Республики и Тол Бабая из Удмуртской. Кроме этого, поздравили с Новым годом жителей Рыбинска, Иванова, Ярославля и других городов, а на родине морозной волшебницы — в Костроме — открыли скульптуру «Снегурочка». Скульптура стала еще одним символом сказочной Костромы.

В резиденции Снегурочки были подготовлены увлекательные новогодние интерактивные и выставочные проекты: музыкальный спектакль «Щелкунчик и мышиный король», выставка открыток ХХ века «Новогодняя история в открытках», конкурс прикладного творчества «Снежная Чаровница». Шла работа по украшению резиденции, пошив праздничных костюмов для помощников Снегурочки: Главного Умника, Весточки, Скоренки и ученого белого кота Степана Тимофеевича.

Праздничная неделя Костромской Снегурочки началась в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года на главной площади города Костромы, где для жителей и гостей города была организована праздничная программа, а также встреча с волшебницей. А уже со 2 января Нового года Снегурочка принимала гостей в своей резиденции. За новогодние каникулы в там Снегурочки слепили 2561 снеговика, запустили 1545 почтовых голубей, написали 3451 писем с новогодними поздравлениями. Заключением праздничной недели стали традиционные Рождественские балы в резиденции Снегурочки, которые были организованы как для взрослых, так и для детей: с помощью участников студии старинного танца «Реверанс» все гости бала смогли научиться танцевать вальс и полонез.

Кострома считается родиной Снегурочки, так как из Костромской губернии был родом Александр Николаевич Островский, написавший одноименную сказку. В костромском парке «Берендеево царство» сохранились декорации к фильму «Снегурочка», снятому по произведению Островского. С 2009 года Снегурочка весной отмечает свой день рождения. За это время поздравить ее приезжали 17 делегаций сказочных персонажей со всей России. Среди них — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Баба Яга из поселка Кукобой Ярославской области, Вятская Кикимора и Иван Царевич из Кирова, Василиса Премудрая из города Южа и Алеша Попович из Ярославля.