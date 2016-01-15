Москва, 15 января, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации получает функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. Соответствующий указ подписал сегодня, 15 января, президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Boston Public Library Монастырский завод по производству валериановой настойки. 1870 — 1900

В указе сказано, что министерству финансов передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в области таможенного дела.

Ранее данными вопросами занималась Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).