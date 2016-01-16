Вашингтон, 16 января, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Герои популярных фильмов поучаствовали в «исполнении» хита «In the End» американской группы Linkin Park. 12 января автор канала The Unusual Suspect выложил на YouTube ролик, в котором склеил реплики персонажей так, чтобы получился текст песни.

Логотип группы linkin park

В видео вошли отрывки из «Аватар», «Терминатора», «Человека-паука», «Властелина Колец», нескольких частей «Гарри Поттера», «Пианиста», «Крёстного отца», мультфильмов «Рапунцель: Запутанная история», «Красавица и чудовище», «Король лев», «Кунг-фу Панда» и многих других. Всего в клипе было задействовано 185 кинокартин. За 4 дня ролик собрал более 2 миллионов просмотров.

ИА REGNUM напоминает, подобный монтаж уже не раз появлялся в сети и в последнее время набирает популярность.

В мае прошлого года монтажер из Санкт-Петербурга Михаил Перегудов разместил на YouTube клип на песню Земфиры «Хочешь», составленный из нарезки советских фильмов. Популярную композицию «исполняют» герои «Девчат», «Войны и мира», «Иронии судьбы», «Семнадцати мгновений весны», «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и других отечественных картин.

По словам Перегудова, в клипе было задействовано более 30 советских артистов. Самым сложным при создании ролика было найти «Альпы» — этого слова не было даже в одноименных фильмах, вроде «Альпийского перевала» или «Перехода Суворова через Альпы». В итоге заветное слово произнесла героиня фильма «Весна на Заречной улице», рассказывая на уроке об армии Суворова, штурмовавшей Альпы.

14 августа 2015 года, накануне 25-й годовщины гибели солиста группы «Кино» Виктора Цоя, в сети появился видеоклип знаменитой песни «Пачка сигарет», сделанный по такому же принципу.

Монтажер Александр Серебряков использовал кадры из «Д'Артаньяна и трёх мушкетёров», «Афони», «Приключений Электроника», «12 стульев» и многих других советских фильмов.

Оба ролика пользовались большой популярностью у пользователей и собрали на YouTube более 500 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что всеобщим любимцем по исполнению популярных композиции стал не кто иной, как Барак Обама. Летом 2013 года, сам того не зная, американский президент спел песню Get Lucky французской группы Daft Punk. Слова из официальных выступлений Обамы были склеены и положены на оригинальную музыку группы.

Авторство клипа принадлежит сообществу Baracksdubs, впоследствии не раз обращавшегося в своём творчестве к речам президента. Так, Обама уже «перепел» популярный хит Bruno Mars, песни Джастина Бибера и Леди Гаги.