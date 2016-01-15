Калининград, 15 января, 2016, 18:32 — ИА Регнум. По итогам встречи заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и помощника президента России Владислава Суркова подхода к прессе не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов.

ИА REGNUM План резиденции «Янтарь» под Калининградом

Напомним, встреча проходит сегодня, 15 января, в Государственной резиденции «Янтарь» управления делами президента РФ, расположенной в курортном городе Пионерский Калининградской области на берегу Балтийского моря. Стороны проводят переговоры по поводу ситуации вокруг выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Место встречи — российский эксклав — выбран в качестве нейтральной площадки для переговоров, поскольку Нуланд накануне прибыла в литовский Тракай (130 км от границы с Калининградской областью) на форум «Снежная встреча», носящий статус неформального политико-экспертного сообщества Европы и США. Сурков же не может приехать в Литву, потому что внесён в антисанкционный список Евросоюза.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время у входа в резиденцию расположилось несколько съёмочных групп федеральных каналов в надежде получить комментарий у участников встречи.

Вместе с тем представитель МИД России в Калининграде Мамонтов в общении с корреспондентом ИА REGNUM заметил: «Боюсь, что ваши коллеги зря там стоят».

«Встреча ещё не закончилась, но должен вас расстроить — подход не планируется, — продолжил дипломат. — Никто не будет останавливаться для того, чтобы пообщаться, хотя бы потому, что уже через час (разговор проходил в 18.15 мск) все они должны быть в аэропорту».

«Не обнадёживайтесь, забирайте их оттуда», — посоветовал глава представительства МИД.