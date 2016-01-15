Варшава, 15 января, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Польский Сейм 14 января поддержал законопроект о внесении изменений в закон о «карте поляка», предполагающих значительное увеличение помощи иностранным гражданам, подтвердившим свою принадлежность к польскому народу, сообщает Польское радио.

kresy24.pl «Карта поляка».

«Карта поляка» выдаётся гражданам постсоветских республик СНГ и Прибалтики и является документом, подтверждающим их польское происхождение. Данный документ уже получили 140 тысяч человек — в основном граждане Украины и Белоруссии. После принятия поправок поляки за рубежом смогут претендовать при переселении в Польшу на финансовую помощь в размере 5400 евро на каждого члена семьи, освобождение от консульских сборов за оформление виз и других документов.

«Согласно поправкам к закону, владельцам карт поляка будет легче обустроить свою жизнь в Польше. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях (таких как, например, конфликт в Донбассе) лица польского происхождения с картами поляка будут иметь почти те же права, что и граждане Польши, — сказано в сообщении. — Благодаря предлагаемым изменениям в законе владельцы карт поляка смогут бесплатно получать разрешение на пребывание в Польше, а после года проживания — автоматически получать польское гражданство. Кроме того, предусматривается, что правительство частично оплатит таким лицам курсы польского языка и курсы повышения квалификации».

Как сообщало ИА REGNUM, правительства ряда европейских государств негативно отнеслись к практике выдачи своим гражданам «карты поляка», усматривая в этом предпосылки для раскола общества по этническому признаку. В частности, правительство Белоруссии запретило ряду категорий белорусов получать «карту поляка», а обладателям таковой предписало сообщить о её наличии и сдать на хранение (на период прохождения военной службы, наличия доступа к государственным секретам и так далее). Попытки зеркально ответить на «карту поляка» потерпели фиаско: ни «карта белоруса», ни «карта русского» так и не появились.