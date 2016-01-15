Калининград, 15 января, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Калининградской области, где сосредоточено до 98% мировых запасов янтаря, в ходе исследований получен янтарь в жидком состоянии. Автор нового агрегатного состояния солнечного камня — заведующий кафедрой химии Калининградского государственного технического университета Борис Воротников.

kgtu.ru Калининградский учёный Борис Воротников с жидким янтарём

«На подобные эксперименты его натолкнули труды средневековых швейцарских алхимиков, с которыми он ознакомился в ходе заграничной командировки еще в середине 90-х годов прошлого века, — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в вузе. — В результате исследований удалось изменить агрегатное состояние солнечного камня».

Полученное вещество открывает новые свойства янтаря. Оно имеет характерный для камня цвет, хорошо горит и замерзает при температуре — 92 °C.

По словам ученого, новые обнаруженные свойства позволяют значительно расширить область применения отходов из янтаря. Во-первых, оказалось, что жидкий янтарь хорошо удаляет лёд. Он моментально растапливает наледь на лобовом стекле или на двери автомобиля. В этом учёный удостоверился на собственном опыте во время недавних сильных морозов.

Во-вторых, Воротников уже опробовал жидкий янтарь в качестве присадка к топливу. «Я протестировал на своем автомобиле, на машинах своих знакомых, вызвавшихся поучаствовать в эксперименте, что качество работы двигателей не ухудшилось, а, наоборот, улучшилось. Это связано с еще одним новым свойством янтаря. Он удаляет из систем двигателя автомобиля воду. Также такая присадка выводит загрязнения из топливных фильтров», — рассказал ученый.

Ну, и, наконец, жидкий янтарь может выступать самостоятельно в качестве топлива.

«Какие еще есть свойства у янтаря, можно только догадываться. Наверняка области применения этого камня будут только расширяться. Не исключено, что на ближайшей крупной конференции по янтарю, которая состоится в рамках IV Балтийского морского форума, уже будут известны новые результаты», — сказал Воротников.