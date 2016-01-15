Москва, 15 января, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в московском кинотеатре «Факел» пройдут специальные показы. 16 января ко дню рождения режиссёра Алексея Германа будет представлен советский художественный фильм «Мой друг Иван Лапшин». 17 января состоится показ мелодрамы «Пять вечеров» Никиты Михалкова. Как сообщили в пресс-службе «Факела», вход на мероприятия программы будет свободным.

Цитата из к/ф «Мой друг Иван Лапшин». реж Алексей Герман. 1984. СССР С книгой

Драма «Мой друг Иван Лапшин» снята по повести «Лапшин» советского писателя и драматурга Юрия Германа. Главный герой фильма — начальник уголовного розыска. Он ловит банду матерого бандита, живет в коммуналке, ищет любовь. События фильма подаются от имени 9-летнего мальчика, который рассказывает о них много лет спустя.

Готовясь к картине, Герман и его жена Светлана Кармалита в течение целого месяца работали в тюрьмах, присутствовали при опознании убитых и на допросах, где киношников оформляли понятыми.

Работа над фильмом завершилась в 1984 году. На международном кинофестивале «Локарно-86» картина была удостоена «Бронзового леопарда» и приза Эрнеста Артариа. В 1987 году фильм получил Государственную премию имени братьев Васильевых.

Кинофильм Никиты Михалкова «Пять вечеров» снят в 1978 году по мотивам одноимённой пьесы Александра Володина и рассказывает историю о встрече мужчины и женщины после многолетней разлуки. Они познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин (Станислав Любшин) и Тамара Васильевна (Людмила Гурченко) встретились вновь.

В 1979 году на фестивале «Молодое кино» во Франции Станислав Любшин получил премию за «Лучшую мужскую роль», а журнал «Советский экран» признал его лучшим актёром 1979 года.

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