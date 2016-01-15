Москва, 15 января, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Шведский автоконцерн Volvo отзывает в России 4804 автомобилей.

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Под отзыв подпадают модели XC60, XC70, V70, V60, S60, S80, S60CC, V60CC, произведённые в 2015 и 2016 годах. Такую информацию сообщает Росстандарт.

Отзыв связан с возможными дефектами в подаче топлива к двигателю. Когда в баке окажется не более трети всего объёма топливного бака, питание двигателя может быть прекращено. Это вызвано технологическими ошибками в электронном блоке управления подачей топлива.

Отозванные автомобили бесплатно отремонтируют, устранив в них выявленный дефект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Volvo отзывает в России 266 внедорожников XC90 в семиместной версии, выпущенной в 2015 году.

Причиной сервисной кампании стал дефект подушки безопасности, защищающей пассажиров третьего ряда. Из-за дефекта могут не до конца раскрыться надувные шторки — подушки у боковых стекол.

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