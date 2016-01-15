Санкт-Петербург, 15 января, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Приход древнего человека на территорию Арктики произошёл 45 тыс. лет назад. Это выяснили российские палеонтологи при исследовании найденных в мерзлоте останков мамонта Жени. Результаты опубликованы в журнале Science.

inworldanimal.ru Мамонты

Учёные исследовали оставленные на костях мамонта следы копий и ножей, которыми пользовались древние люди при охоте на животных. Ранее считалось, что люди пришли в Арктику 55 тыс. лет назад.

Мамонт, названный «Женя», обнаружен в окрестностях метеорологической станции Сопочная Карга три года назад. Находка сделана учёными под руководством Алексея Тихонова из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

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