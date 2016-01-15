Сыктывкар, 15 января, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Как доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин, сегодня выполнена большая часть работ по устранению последствий нефтеразлива. По сведениям, представленным в единую дежурно-диспетчерскую службу города Усинска, площадь убранной территории составила 0,25 гектара, что составляет около 90% нефтезагрязненных участков. Собрано и вывезено более 2 тысяч кубических метров замазученного грунта и снега. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства Коми.

pexgol.ru Нефтепровод

Очистка территории ведётся вручную и с помощью механизированной техники. В ликвидации последствий порывов нефтепровода задействованы 14 человек из числа работников предприятия, 2 бульдозера, фронтальный погрузчик, самосвал, экскаватор. До наступления весеннего половодья 2016 года Минприроды Республики Коми организует проверку выполнения мероприятий по предотвращению попадания нефтепродуктов в водные объекты на участках порывов технологического трубопровода.

Напомним, что 14 и 16 ноября 2015 года произошли аварии на двух участках нефтепровода ООО «НК «Нобель Ойл». Специальная межведомственная комиссия, организованная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, установила, что в водные объекты нефть не попала. По расчетам специалистов, общий объем разлитой нефти составлял более 46 тонн на площади 0,27 гектара. На основании постановления администрации Усинска в середине декабря прошлого года был введен режим «чрезвычайной ситуации» муниципального уровня. В это же время нефтяники приступили к расчистке аварийных участков. Рекультивационные работы не прекращались и в праздничные дни.