Пятигорск, Ставропольский край, 15 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум.



ffclub.ru Пятигорск

В Пятигорске собственников увеселительных заведений обязали обеспечить меры безопасности в помещениях и информировать городские власти о приглашенных артистах. Такие требования были озвучены на совещании в горадминистрации с участием руководителей заведений увеселительного характера и банкетных залов, а также организаторов открытых массовых культурно-развлекательных, рекламных и спортивных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации курортного города.

Согласно постановлению краевого правительства, собственники должны информировать городские власти и правоохранительные органы о проведении публичных мероприятий, если число посетителей составляет более 100 человек.

Власти обратились с тем, чтобы организаторы уведомляли о мероприятиях не позднее чем за 14 дней до даты проведения, а с учетом нынешних реалий — раньше. Это необходимо для того, чтобы запланированное мероприятие прошло без инцидентов, а в случае возникновения напряженности полиция могла оперативно среагировать.

Информировать администрацию Пятигорска о планируемых массовых мероприятиях необходимо еще и для того, чтобы исключить их совпадение по дате с другими масштабными городскими событиями и обеспечить грамотную расстановку сил для охраны общественного порядка в городе.

О намерении провести концертные мероприятия с приглашением артистов и распространением билетов в обязательном порядке следует информировать Управление культуры города Пятигорска. Власти таким образом хотят «включить красный свет» тем артистам эстрады, которые своим поведением на сцене, диким эпатажем и использованием нецензурной лексики оскорбляют чувства граждан.

Это также поможет грамотно определять возрастной ценз мероприятий и не допускать его нарушения.

Собственники ресторанов, банкетных залов, клубов и аналогичных заведений должны самостоятельно позаботиться о мерах по обеспечению общественного порядка на территории своих заведений.

В частности, до конца января всех обязали совместно с МВД утвердить типовой план-схему организации и обеспечения охраны общественного порядка на объекте; актуализировать или заключить договор с лицензированным охранным предприятием; приобрести необходимое оснащение, в том числе рамочные и ручные металлодетекторы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, краевое законодательство обязало также владельцев питейных заведений города оборудовать помещения камерами видеонаблюдения, заключить договоры с лицензированными охранными предприятиями. В противном случае продажа алкоголя в ночное время в заведениях должна быть запрещена.