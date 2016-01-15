Дамаск, 15 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что террористами «Исламского государства» (ИГ — запрещена в РФ) похищен основной запас сирийской нефти, которая на настоящий момент переправлена в Турцию. Такое заявление Муаллем сделал в интервью агентству Sputnik.

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«Пять лет назад мы производили около 400 тысяч баррелей нефти, мы потребляли часть в Сирии, и некоторое количество мы экспортировали. Теперь эта нефть украдена ИГ и отправлена в Турцию», — сказал Муаллем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Минобороны РФ представило доказательства того, что нефть ИГ в промышленных масштабах попадает в Турцию.

Также российское военное ведомство заявило, что высшее руководство Турции находится в сговоре с террористами, а семья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участвует в незаконной торговле нефтью.

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