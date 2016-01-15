Афины , 15 января, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Три ребенка утонули 15 января, когда лодка, в которой они находились, перевернулась в Эгейском море. Об этом заявили в береговой охране Греции, которой удалось спасти 20 человек, направлявшихся из Турции на греческий остров Агатонисион, передает Associated Press

112.ua Море. Спасательный круг

Как сообщало ИА REGNUM, Греция — основное место прибытия беженцев, желающих получить статус в ЕС.

По данным Международной организации по миграции, в страну за 2015 год свыше 800 тыс. человек прибыли морем.