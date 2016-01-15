Москва, 15 января, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф настаивает на изменении модели образования в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января. «Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть радикально изменена», — считает Греф.

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«Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний», — указал он. При этом Греф не верит в эффективность онлайн-образования.

Самой большой по объему потерей для страны он считает «экспорт мозгов» и призывает его остановить, поскольку процесс этот безвозвратен.