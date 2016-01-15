Красногорск, 15 января, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Московской области пиротехнические изделия продаются с нарушениями правил в 80% случаев. Подмосковные активисты предложили ужесточить правила ее продажи в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг.

allosalut.com Фейерверк

«В рамках контрольно-проверочных рейдов, наши общественники обращали особое внимание на соблюдение такого обязательного требования при продаже пиротехники, как возрастное ограничение. На деле выяснилось, что несмотря на масштабную разъяснительную работу, правила торговли пиротехникой соблюдаются на очень низкой положительной статистике. В 80% случаев школьникам без труда удавалось приобретать пиротехнические изделия без предоставления документов», — заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Всего было проверено 30 точек продаж пиротехники в семи муниципалитетах: Мытищинском, Ленинском, Коломенском, Солнечногорском, Луховицком районах, городских округах Королев и Балашиха.

Посаженников также не исключил, что по итогам рейдов могут быть представлены предложения, которые впоследствии выльются в законодательную инициативу. Речь идет об ужесточении правил продажи пиротехники, особенно в части касающейся продажи продукции подросткам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнили правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий. Так, продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках. Не следует приобретать деформированные изделия или пиротехнику в нарушенной упаковке. К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению. Продажа пиротехники запрещена лицам моложе 16 лет.