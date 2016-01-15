Москва, 15 января, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Эра нефти закончилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме. «Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как говорят — каменный век закончился не потому, что закончились камни, — точно так же можно сказать, что нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько — 10 лет, пока вся инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени», — отметил он.

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Китай в ближайшие годы увеличит установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт, отметил Греф. «Это, для сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации», — сказал экономист.

«Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает альтернативную энергетику, будет потреблять… примерно до 45% меньше традиционных источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский рынок. И углеводороды», — отметил Греф.