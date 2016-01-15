Омск, 15 января, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В пятницу, 15 января, омские информагентства сообщили, что мэр города Вячеслав Двораковский объявил бойкот местным журналистам, приняв решение проводить традиционные аппаратные совещания без присутствия СМИ.

admomsk.ru Мэр Омска Вячеслав Двораковский

Как оказалось, сегодня пресс-служба администрации разослала по местным редакциям письма. В них, как сообщает Омскрегион», говорилось, что «в администрации города Омска изменен формат проведения традиционных аппаратных совещаний. Теперь он не предполагает приглашения представителей средств массовой информации».

В пресс-службе мэрии ИА REGNUM подтвердили, что журналистов на аппаратных совещаниях больше не будет, однако добавили, что «практика размещения информационных материалов на сайте администрации по вопросам, которые рассматриваются на каждом аппаратном совещании мэра города, продолжится». По словам заместителя департамента информационной политики Виктора Гашеева, в любом случае будут проводиться пресс-конференции для СМИ, круглые столы с участием представителей администрации и так далее. «Я думаю, что это никак не повлияет на информационную открытость мэрии города», — подытожил Гашеев. Однако причины решения Двораковского в пресс-службе мэрии не прокомментировали.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Иван Жуков, в сложившейся ситуации редакциям стоит сделать запрос о причинах такого изменения и посмотреть, как будет проходить взаимодействие мэра и СМИ. «С другой стороны, вряд ли мэру есть что сказать, особенно сейчас. Но нельзя не учитывать и постоянные нападки на мэрию — как заслуженные, так и незаслуженные. В этой ситуации закрыться — простейший вариант. Надеюсь, что это не так. Но исходной информации слишком мало, чтобы делать выводы», — сказал политолог.

По словам Ивана Жукова, «в условиях тяжелейшего бюджетного года власть будет стараться минимизировать публичные обсуждения на связанные с бюджетом темы, ибо ситуация может вызвать только горестные высказывания». Возможно, подобные осторожные организационные решения будут приниматься и дальше, считает эксперт.

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«Еще Макиавелли сказал, что хорошие дела для народа надо делать по чуть-чуть, чтобы лучше запоминались, а вот плохие — сразу и не «развозить». В ситуации постоянного сокращения бюджета даже федералы не имеют ни малейшего представления, насколько урезать. Мы имеем несчастье слушать регулярную глупость первых лиц на тему бюджета. Соответственно, новости об очередном сокращении бюджетных расходов появляются постоянно. Что тут говорить о регионах и муниципалитетах. Возможно, мэрия просто не хочет лишний раз создавать инфоповоды регулярным обсуждением урезания чего-либо. В принципе, в сложившейся ситуации это прагматичное решение. А возможно, это просто страх и иррациональное поведение мэра», — подытожил политолог.