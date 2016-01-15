Москва, 15 января, 2016, 14:06 — ИА Регнум. О роли России в Нагорно-Карабахском урегулировании нужно спрашивать не США, а Армению и Азербайджан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 января на брифинге в Москве, комментируя заявление Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США о том, что США следует заменить Россию в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Пресс-служба МИД России Мария Захарова

«В вопросе нагорно-карабахского урегулирования мы действуем с Минской группой, исходя из международно-правового статуса, который никто из участников урегулирования не оспаривает. Что касается заявлений отдельных политиков, то они имеют на это право. То, насколько «реалистичны» такие заявления, мне кажется, проверено временем», — заявила Захарова.

Она также призывала стороны соблюдать уже имеющиеся договоренности, направленные на укрепление режима прекращения огня.

«В 2015 г. мы были свидетелями активизации вооруженного противостояния с использованием тяжелой артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, реактивных установок залпового огня, что повлекло за собой существенный рост числа убитых и раненых, увеличилось количество жертв среди мирного населения. Это очень тревожная ситуация. Исходим из необходимости интенсификации переговорного процесса с целью достижения устойчивого мира», — заявила официальный представитель МИД России.

На фоне дипломатических заявлений о необходимости укрепления режима прекращения огня Азербайджан продолжает нарушать перемирие.

Как сообщает Министерство обороны Карабаха 14 января и в ночь на 15 января на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана противник произвел в направлении армянских позиции около 600 выстрелов из оружия различного калибра, в том числе из гранатометов типа АГС-17 и РПГ-7.

Кроме того, согласно сообщению, 14 января около 21:30 силы особого назначения азербайджанской армии предприняли очередную диверсионно-разведывательную попытку в восточном направлении линии соприкосновения. Уточняется, что передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха своевременно зафиксировали продвижение диверсионной группы противника и предприняли соответствующие превентивные меры. «В результате были ликвидированы по меньшей мере два азербайджанских диверсанта, остальные члены группы обратились в бегство, говорится в сообщении. В результате перестрелки Армия обороны Нагорного Карабаха потерь не понесла», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Азербайджан уже опроверг информацию о совершенной диверсии. «Сообщение армянской стороны о якобы совершенной азербайджанской армией на линии соприкосновения войск «диверсии», а также понесенных потерях не соответствует действительности», — заявили в Министерстве обороны Азербайджана.