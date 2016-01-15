Лос-Анджелес, США, 15 января, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Повзрослевший Маколей Калкин, знаменитый герой комедии «Один дома», вновь появится на экранах. Актёр сыграет в фильме «Аладдин Адама Грина» — музыкальной версии известной сказки об Аладдине в интерпретации инди-рокера и режиссёра Адама Грина. Как сообщил 13 января американский интернет-ресурс The Wrap, Калкину принадлежит одна из главных ролей — он станет «лидером повстанцев».

Цитата из к/ф «Алладин Адама Грина», реж Адам Грин. 2016. США, Швейцария Маколей Калкин возглавляет повстанцев

Старую арабскую сказку Грин собирается переосмыслить на новый лад: действие будет происходить в США, в городке, которым правит коррумпированный Султан, его дочь станет светской львицей, а волшебная лампа Аладдина перевоплотится в 3D-принтер. В фильме будут подняты темы государственных репрессий, жадности, любви и современных технологий.

Для съемок «Аладдина» вручную было создано более 500 предметов реквизита и 30 декораций из папье-маше. По словам самого Грина, работа над сценарием стала «творческим приключением» автора, он хотел сделать масштабный арт-объект, в котором его музыка, художественные композиции и писательский труд сольются воедино.

Помимо Калкина в фильме сыграют Наташа Лионн («Оранжевый — хит сезона») в роли матери Аладдина, Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости») в роли Старого Шахтера, певец Эндрю ВанВингарден исполнит роль Хранителя Лампы, а Аладдина сыграет сам Адам Грин.

В фильме зрители также увидят Девендру Банхарт (сериал «Очевидное»), Алию Шокат (сериал «Брод Сити»), Франческо Клементе («Умница Уилл Хантинг») и других актёров.

Деньги на съёмки картины Грин собрал на кикстартере — американском сайте по привлечению средств для творческих проектов. Ожидается, что «Аладдин» появится на экранах уже в 2016 году.

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