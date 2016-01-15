Пекин, 15 января, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Китайская корпорация Huawei совместно с крупнейшим мобильным оператором Сингапура M1 Limited установили новый мировой рекорд скорости мобильного Интернет-соединения. Скорость загрузки данных превысила 1 Гб/с.

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Представитель Huawei Technologies Co. Ltd. Ван Цзюнь заявил, что скачивание 1 Гб данных за секунду стало возможно благодаря инновационной интеграции 4 передовых сетевых технологий. До сегодняшнего дня современные 4G-технологии были способны загружать данные со скоростью не более 450 Мбит/с.

Успех сегодняшнего испытания открывает в Китае новую эпоху развития мобильных сетей. Технический директор M1 Limited Дэнис Сик отметил, что совершенствование сетей четвертого поколения позволит ускорить процесс создания сетей 5G, пишет «Сянган жибао».

Корпорация Huawei Technologies Co. Ltd. была основана в 1987 Жэнь Чжэньфэем. В 2015 г. прибыль компании составила $20 млрд.