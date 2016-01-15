Париж, 15 января, 2016, 13:17 — ИА Регнум. План борьбы с эпидемией птичьего гриппа будет стоить от «€250 млн до €300 млн» производителям фуа-гра во Франции, сообщает Figaro.

gowomen.ru Фуа-гра

«Предложенный план борьбы со вспышкой птичьего гриппа будет иметь важные значительные экономические последствия для всех звеньев цепи производства, вплоть до перевозчиков, затрагивая производителей птицы, бойни в пострадавших районах. По предварительным подсчетам, убытки составят от 250 млн до 300 млн евро», — сообщается в коммюнике организации CIFOG, которая объединяет производителей фуа-гра, которые отметили также, что поддержка государства была бы «необходима».

Как заявил глава Минсельхоза Франции, для остановки эпидемии птичьего гриппа необходимо заморозить производство птицы и яиц на юго-западе страны в течение нескольких недель. Тем не менее массового забоя птицы не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года во Франции в департаменте Дордонь был выявлен случай заражения гриппом H5N1, за которым последовал запрет на ввоз птицеводческой продукции в таких странах, как Южная Корея.