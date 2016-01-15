Санкт-Петербург, 15 января, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Две пожилые петербургские пенсионерки, проживающие на одной улице в Невском районе города, изобличены в сбыте героина в значительном и крупном размере. На время следствия их оставили под подпиской о невыезде. Невский район Петербурга считается одним из самых неблагополучных по ситуации с распространением наркотиков.

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Как сообщили 15 января ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, обе пенсионерки были задержаны в течение одних суток в квартирах жилых домов на улице Бабушкина.

Первой 11 января в доме 64 сотрудники уголовного розыска задержали 74-летнюю петербурженку, изобличенную в незаконном сбыте 0,89 грамма героина. Уже на следующий день в доме 70 была задержана 68-летняя пенсионерка, которая сбыла героин массой 2,69 грамма.

«Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размере»). В отношении обеих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в полицейском главке.

В первом случае предполагаемой преступнице может быть назначено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, а во втором — от 10 до 20 лет. Также Уголовным кодексом предусмотрен крупный денежный штраф.

Добавим, что в последние дни количество задержаний граждан за наркопреступления в Петербурге и Ленобласти ощутимо возросло. Об этом ежедневно сообщает полиция и наркополиция.

Так, 14 января региональное управление ФСКН сообщило о задержании молодого человека, в автомобиле которого было найдено около 10 кг гашиша в плитках. Предполагаемый наркодилер арестован. В новогодние каникулы сотрудниками петербургского наркоконтроля из незаконного оборота было изъято более 10 кг наркотических средств и психотропных веществ.