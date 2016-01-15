Якутск, 15 января, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Житель республики Саха (Якутия) временно лишен водительских прав уже в первый день действия федерального закона, разрешающего судебным приставам ограничивать граждан России в управлении транспортными средствами до погашения долга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 января в пресс-службе регионального управления ФССП, соответствующее представление было вынесено якутянину, который имеет задолженность 518 тысяч рублей. Это установленная решением суда компенсация материального ущерба и морального вреда, требования исполнительного документа должник не исполнил.

probeg.com/ Проверка ДПС

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«После данного решения гражданин Л. не сможет временно управлять транспортным средством и получит права только после погашения долга. В случае, если должник нарушит закон и проигнорирует постановление судебного пристава, ему грозит административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишения права на управления транспортным средством на срок до 1 года», — пояснили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Якутии.

Чтобы не остаться без прав на управление транспортным средством, управление ФССП Якутии рекомендует жителям региона погасить задолженности. В регионе под действие нового закона попадают порядка 11 тысяч должников.

Напомним, 15 января вступил в силу Федеральный закон № 340 от 28 ноября 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщало ИА REGNUM, по этому закону судебный пристав-исполнитель получает право выносить постановление о временном ограничении на пользование специальным правом (на управление транспортным средством, а также воздушным, морским или речным судном) при неисполнении должником своих обязанностей по уплате долгов по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Также это касается и неисполнения требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

Предусматриваются и случаи, при которых временное ограничение права должника на пользование специальным правом не может применяться: если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, а также если он пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью. Норма будет применяться, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей.

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