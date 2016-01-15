Москва, 15 января, 2016, 12:38 — ИА Регнум. С 14 по 20 января в московском кинотеатре «Звезда» пройдёт Неделя фильмов российской кинокомпании «СТВ». Вниманию зрителей будут представлены наиболее значимые ленты кинопроизводителя. Как сообщили в пресс-службе «Звезды», вход на все показы предоставляется бесплатно.

Цитата из к/ф «Брат». реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Сила — в правде

В программе показов:

драматически боевик «Брат» режиссёра Алексея Балабанова;

боевик «Брат-2» Алексея Балабанова;

комедия «Кококо» Авдотьи Смирновой;

драма «Монгол» Сергея Бодрова — старшего;

анимационная приключенческая комедия «Три Богатыря и Шамаханская царица» Сергея Глезина;

драма «Антон тут рядом» Любови Аркус;

драматический боевик «Бумер» Петра Буслова.

Кинокомпания «СТВ» была создана в 1992 году. Её основным видом деятельности является производство и продвижение новых фильмов, в том числе и анимационных, созданных совместно со студией «Мельница». На сегодняшний день «СТВ» — один из самых известных кинопроизводителей России. В рейтинге российских кинокомпаний, составленном по результатам исследования компании Movie Research в марте 2010 года, «СТВ» названа лидером на рынке кинопроизводства России.

С кинокомпанией работали и работают известные российские кинорежиссеры: Алексей Балабанов, Павел Лунгин, Сергей Бодров — старший, Сергей Бодров — младший, Александр Рогожкин, Игорь Волошин и другие. Руководитель кинокомпании «СТВ» — продюсер Сергей Сельянов.

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