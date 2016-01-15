Астрахань, 15 января, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В ближайший вторник — 19 января верующие астраханцы встретят праздник Крещения или как его ещё называют Богоявления. По традиции в храмах города состоятся торжественные богослужения, передает корреспондент ИА REGNUM. В областном центре для купания верующих в проруби будут оборудованы специальные места.

astreparh.ru Водосвятие

Совершить священное омовение все желающие смогут в четырех районах Астрахани. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, в Трусовском районе будет оборудовано пять иорданей на реке Волге (в микрорайонах АЦКК, «Стрелецкий», «Приволжье», «XX лет Октября», а также «Центр Трусово»). Еще по четыре — в Ленинском и Советском, и одна купель в Кировском. Здесь будут дежурить спасательные службы, правоохранительные органы и народные дружинники.

Также в Крещенский сочельник совершается великое водоосвящение. Освященная вода считается главным символом праздника. В праздник в Астрахани будет организован подвоз питьевой воды в храмы города. Технику предоставят муниципальные предприятия. Освящение воды в Покровском кафедральном соборе города Астрахани в 11:00 совершит митрополит Астраханский и Камызякский Иона. После этого, по информации Астраханской епархии, в городских храмах святую воду начнут раздавать 18 января с 14:00. Также набрать святой воды горожане смогут и в течение всего дня 19 января. Торжественные богослужения пройдут во всех 16 храмах и церквях города.

Напомним, в прошлом году в массовых купаниях на крещение приняли участие несколько тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка во время богослужений и крещенских омовений было задействовано около 200 полицейских, а также сотрудники МЧС. Нарушений общественного порядка и каких-либо происшествий зарегистрировано не было.