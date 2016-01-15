Санкт-Петербург, 15 января, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Петербуржцы рады тому, что дорожные службы свели к минимуму применение соли при антигололедной обработке улиц города. Об этом сегодня, 15 января, сообщили ИА REGNUM в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Как заявляли ранее в комитете, отвечающем за уборку улично-дорожной сети, в этом зимнем сезоне было решено отказаться от применения чистой соли. На опасных участках улиц и дорог используют только песок и песко-соляную смесь, «но в основном дорожники просто чистят улицы и тротуары от снега». Представители комитета на недавней пресс-конференции обещали жителям «не пересаливать» город, делая ставку на своевременное подметание и вывоз снега и использование современных реагентов.

Подробнее о технологии уборки улиц от снега — в материале «Взятие снежного городка»: как Петербург сражается с циклоном.

В Смольном сообщают, что к ним уже поступают отклики горожан на изменение правил уборки, подтверждающие правильность отказа от соли. «Наконец нет отвратительных луж, жижи и грязи на дорогах. Город убирается и чистится. Мне 41 год, и я как будто вернулся в свое детство — чистый снег, который хрустит под ногами, чистая обувь. Мои дети (9 и 6 лет) за всю свою жизнь такого в Питере и не видели. Очень и очень довольны», — написал в адрес комитета по благоустройству петербуржец Михаил Серебряков.

Голосование в Интернете, проводимое в популярной группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте», подтверждает, что горожанам нравится «несолёный» Петербург. По данным на этот час, из более чем 16 тысяч проголосовавших свыше 92% водителей и пешеходов поддержали новые технологии уборки, сводящие к минимуму применение соли. За возвращение соли высказались менее 8% принявших участие в голосовании пользователей.

По данным комитета по благоустройству, за 14 января с улично-дорожной сети города вывезено свыше 47 тыс. кубометров снега. Днем ранее эта цифра составляла 45 тыс. кубов, а 12 января — 32 тысячи. Вывоз снега в ночь на 14 января осуществляли почти 300 самосвалов. Общий объем снега, убранного с дорог и тротуаров в дни сильного снегопада, составил почти 125 тысяч кубометров.

15 января уборку города будут вести 929 единиц техники и 982 специалиста ручного труда. Снег будут вывозить на 270 самосвалах.

Добавим, что в настоящее время в Петербург вернулся мороз — до минус 20 градусов. Сильных снегопадов не ожидается.