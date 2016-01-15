Нью-Йорк, США, 15 января, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Третий сезон мистической драмы Дэвида Линча «Твин Пикс» появится на телеэкранах в первой половине 2017 года. Об этом во время зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков сообщил исполнительный директор телеканала Showtime, продюсер Дэвид Невинс.

Цитата из т/с «Твин Пикс». реж Дэвид Линч. 2017. США Твин Пикс

По словам Невинса, премьера сериала состоится в начале 2017 года. Сейчас Дэвид Линч уже завершил большую часть съёмок и планирует приступать к монтажу. Самому Невинсу удалось увидеть 24 минуты отснятого материала, продюсер считает его «сногсшибательным».

Все серии нового «Твин Пикса» Дэвид Линч снимает как кино и уже в последствии будет делить материал на эпизоды, которых, по некоторым данным, может оказаться больше, чем девять, о чём было заявлено ранее.

Над сценарием продолжения Линч работал совместно с Марком Фростом, своим соавтором по первым двум сезонам. Ожидается, что события картины будут происходить в наши дни, спустя 25 лет, и в новом сезоне будет участвовать ряд актёров, которые снимались в первых двух частях, в частности, Кайл Маклахлен вернётся к роли Дейла Купера, Шерилин Фенн снова сыграет Одри Хорн.

Вновь на экраны также вернутся Шерил Ли, Дэвида Патрика Келли и Мигель Феррер. Стало известно, что актёрский состав сериала пополнят Роберт Неппер, Бальтазар Гетти, Аманда Сайфред и Дженнифер Джейсон Ли.

Читайте также: Объявлена дата российской премьеры новых «Секретных материалов»