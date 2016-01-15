Пекин, 15 января, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Многие жители КНР решили встретить праздник Чуньцзе, известный на Западе как Китайский новый год, за пределами Китая. В этом году ожидается, что во время праздничных каникул более 6 млн граждан КНР совершат зарубежные туристические поездки.

2016-god.com Китайский новый год

Новогодние каникулы являются самым пиковым сезоном выездного туризма в КНР. В 2015 г. более 120 млн китайцев посетили зарубежные государства, из которых 5,18 млн совершили свои поездки во время празднования Чуньцзе. Ежегодно количество граждан КНР, путешествующих за границей, увеличивается на 10−12%.

Причиной роста являются снижение стоимости авиаперелетов и упрощение визового режима. Самыми популярными странами для китайских туристов являются США, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Япония. В этом году во время 7-дневных каникул граждане КНР посетят более 100 стран и регионов мира, пишет «Жэньминь жибао».

Китайский праздник Чуньцзе является самым главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. В 2016 г. Китайский новый год наступит в ночь с 7 на 8 февраля.