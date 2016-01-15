Архангельск, 15 января, 2016, 11:03 — ИА Регнум. ИА REGNUM В Архангельской области продолжается подготовка к проведению крещенских купаний. Так, в этом году на территории области планируется обустроить 37 крещенских купелей. Ежегодно места купания посещают более 9,5 тысяч человек. К обеспечению общественного порядка и безопасности людей планируется привлечь около 450 человек и 130 единиц техники с целью недопущения беспорядочного и хаотичного выхода людей на лед, скопления в местах купаний и возможных провалов. Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС.

mir-piligrimov.ru Купель

По информации спасателей, купели будут организованы во всех районах области: в основном по 1−2 купели на район. На одну купель меньше по сравнению с прошлым годом будет в Плесецком (3) и Устьянском (1) районах. В Холмогорском, наоборот, на одну больше — 3. Больше всех иорданей будет открыто в Приморском районе — 6. В Архангельске, Новодвинске, Коряжме, Мирном — по одной купели. В Архангельске это лесозавод № 26 в Маймаксе, в Новодвинске — озеро Смердье. В Котласе и Северодвинске не организовано ни одной купели — жителям этих городов, желающим окунуться в крещенскую воду, придется ехать в соседние города и поселки, например, северодвинцы могут посетить купель в пос. Боры.

«Все купели должны быть оборудованы в строгом соответствии с установленными требованиями. Подготовленные иордани должны обеспечивать удобство и безопасность участников при купании. С учетом длительных морозов в январе этого года толщина льда составляет около 30 см и позволяет проводить мероприятия, связанные с массовым выходом людей на лед. 17, 18, 19 января в Архангельской области ожидается температура примерно 15−19 градусов», — сообщили спасатели.

Спасатели настоятельно рекомендуют тем, кто желает принять участие в крещенских купаниях, воздержаться от употребления спиртных напитков, по возможности иметь при себе горячий чай, не задерживаться не льду после принятия обряда Крещения, выполнять распоряжения сотрудников МЧС и МВД по ограничению выхода людей на лед.

В Архангельской митрополии напоминают, что крещенские купания — это не церковная, а народная традиция. Вопреки распространенным суевериям погружение в воду не «очищает от грехов». Для этого в Церкви установлено таинство Покаяния (Исповедь). Вместе с тем святыня требует благоговейного отношения, поэтому участвовать в купании ради спортивного интереса или в состоянии алкогольного опьянения недопустимо."Как правило, православные христиане встречают праздник за богослужением в храме. Великое водоосвящение совершается дважды — в день Богоявления Господня (19 января), а также накануне, в Крещенский сочельник (18 января). Некоторые верующие ошибочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник и день праздника Крещения при освящении воды совершается один чин», — сообщили ИА REGNUM в митрополии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на территории Архангельской области было открыто 38 организованных мест крещенского купания. В праздновании приняли участие около 8,5 тыс. человек. Происшествий зафиксировано не было. В обеспечении безопасности принимали участие 415 человек и 132 единиц техники — сотрудники МЧС, полиции, спасатели, пожарные, медики, представители муниципальных образований.