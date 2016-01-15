Москва, 15 января, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Российский политик, бывший министр финансов России и нынешний председатель «Комитета гражданских инициатив» Алексей Кудрин считает, что в России нужно осуществлять вложение средств прежде всего в инфраструктуру и в образование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

В долгосрочной перспективе это спасёт страну от последствий кризиса. Такое мнение политик высказал в интервью «Вести. Экономика» сегодня, 15 января.

«Выводить нас из кризиса будет образование и инфраструктура», — заявил Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр финансов Российской Федерации, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует возвращаться на какую-либо должность в правительстве.

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Напомним, что Алексей Кудрин был министром финансов в российском правительстве с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, что является самым длительным сроком нахождения в данной должности в РФ.

В настоящее время он является главным научным сотрудником Института экономической политики им. Е. Гайдара, членом Редакционного совета журнала «Экономическая политика» и портала «Экономическая политика», деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Кудрин возглавляет «Комитет гражданских инициатив».