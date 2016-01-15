Владивосток, 15 января, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ Александр Сухаренко не разделяет результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в преддверии дня образования Следственного комитета РФ о том, что половина россиян считает эффективной борьбу СК с коррупцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению эксперта, подавляющее количество расследуемых коррупционных дел касается вовсе не фактов злоупотребления полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств, а мошенничества и небольших взяток. При этом судебная перспектива многих из них весьма туманна.

blogforlife.org Тюрьма

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Согласно ВЦИОМ, 48% россиян считают деятельность Следственного комитета по борьбе с коррупцией эффективной, 36% рассматривает ее как неэффективную. По сравнению с 2012 годом позитивная оценка работы СК на антикоррупционном поприще выросла на 10%. Большинство участников опроса (53%) затруднились ответить на вопрос о том, что снижает эффективность работы СК. Те, кто смогли дать ответ на этот вопрос, чаще всего говорили о том, что коррупция тотальна и существует круговая порука (20%), а также что коррупция охватывает вышестоящее руководство (18%). Другие причины, такие как нехватка квалифицированных кадров, финансирования или недостаток усердия, назывались редко. О СК знают две трети россиян. Согласно данным опроса, за последние три года уровень информированности россиян о Следственном комитете вырос с 67% до 77%.

Криминолог Александр Сухаренко уверен, что есть необходимость обратить внимание именно на работу следователей СК.

«Позитивная оценка антикоррупционной деятельности Следственного комитета РФ со стороны общественности вполне объяснима: сотрудники именно этой структуры трясут высокопоставленных чиновников всех уровней власти. Другой вопрос, с чьей подачи возбуждаются такие дела, и чем они заканчиваются? Если обратиться к ежегодной отчетности Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в стране, то работа следователей СК предстает совсем в другом свете. Так, в 2014 году почти на 12% (с 292,9 тыс. до 327,6 тыс.) увеличилось количество нарушений в работе следователей СК РФ. Большая часть из них приходится на прием, регистрацию и рассмотрение заявлений о преступлениях. Широко распространены случаи необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел. Основной причиной является не столько неполнота проводимых проверок, сколько откровенное игнорирование изложенных в заявлениях фактов. Несмотря на некоторое снижение, вызывает озабоченность существование уголовных дел, по которым выносятся оправдательные приговоры, которые возвращаются прокурором для дополнительного расследования, необоснованно приостанавливаются или вообще прекращаются», — считает директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности.

Есть, по мнению Сухаренко и вопросы и к следователям Приморья.

«Что касается антикоррупционного вклада приморских следователей, то и здесь вопросов хватает. За 9 месяцев прошлого года из 409 сообщений о преступлениях коррупционной направленности следователи забраковали почти половину. Сомневаюсь, что остальные заявления были надуманы. Видимо, их просто отложили под сукно до лучших времен. Ибо сроки давности по ним еще не истекли, а их фигуранты недостаточно зарвались. Видимо поэтому только сейчас стали известны и всплывают старые грехи муниципальных глав, включая мэра Владивостока Игоря Пушкарева. А как же тогда неотвратимость наказания для коррупционеров, о которой так часто говорит губернатор Приморья Владимир Миклушевский, да и сам президент Владимир Путин?», — отметил эксперт.

Сухаренко считает, что несмотря на многочисленные публикации местных СМИ, подавляющее количество расследуемых коррупционных дел касается вовсе не фактов злоупотребления полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств, а мошенничества и небольших взяток. При этом судебная перспектива многих из них весьма туманна. Чего стоит многолетняя эпопея с некогда нашумевшим делом Мещерякова-Степанченко о хищении госсобственности, которое до сих пор буксует в Примкрайсуде из-за неряшливо проведенной экспертизы.

«Таким образом, СК РФ за свои деньги получил вполне сносный социологический результат, оправдывающий его существование», — подытожил Александр Сухаренко.