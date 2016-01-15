Москва, 15 января, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Желающие по-прежнему могут купить туристическую страховку для поездки в Турцию в российских страховых компаниях. Стоимость полиса и его условия не изменились. Несмотря на то, что российский МИД не рекомендует посещать Турцию, из обсуждений в соцсетях становится очевидно, что многие российские граждане все-таки строят планы на отдых в этой стране, сообщает «Вестник АТОР».

ice-nut.ru Турция

Свое решение участники дискуссий в соцсетях объясняют по-разному — привычка, особенности отдыха в этой стране, экологическая составляющая (желание уехать из городов с детьми в периоды цветения растений, вызывающих аллергические реакции). Потенциальные туристы намерены жить в Турции не только в отелях, но и в «частном секторе», арендуя дома и квартиры.

Отметим, туроператорам запрещено продавать туры в Турцию, но авиасообщение со страной не прервано. Летают «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Анталью выполняются ежедневно, из Москвы в Стамбул — около 20 рейсов в неделю (согласно расписанию на сайте перевозчика), также в Стамбул из Санкт-Петербурга 1 раз в неделю летает «дочка» «Аэрофлота», «ГТК Россия». Turkish Airlines летает из 30 городов России, в том числе из Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Астрахани, Магнитогорска, Курска, Мурманска, Сургута, Тюмени и Уфы. Представители турецкого перевозчика уже сообщили, что не планируют сокращать частоту рейсов в Россию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия отменила безвизовый режим с Турцией в одностороннем порядке. После того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию.

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