Пекин, 15 января, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают случай, произошедший в г. Аньшань, провинция Ляонин. 85-летний гражданин КНР в порыве гнева уничтожил 140 тыс. юаней ($21 тыс.).

project-syndicate.org Юань

Осенью 2015 г. пожилой китаец по фамилии Чэнь продал свой дом за 200 тыс. юаней, однако вскоре после продажи между ним и его детьми возник спор, в результате которого мужчина буквально порезал банкноты на сумму в 140 тыс. юаней на мелкие кусочки, пишет «Цяньшань синьвэнь».

Каждая купюра была разрезана на множество кусков. Сын господина Чэнь решил исправить ситуацию и помочь отцу вернуть деньги. Ежедневно он и его жена тратили 4 часа на склеивание купюр. Весь процесс восстановления банкнот занял более 3 месяцев.

В начале января молодой человек смог обменять склеенные деньги на новые в одном из банков Аньшаня. Полученные средства сын вернул своему отцу.