Москва, 15 января, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект, увеличивающий до 100 тыс. рублей сумму долга, за который гражданина могут лишить прав управления транспортным средством, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Сегодня, 15 января 2016 года вступает в силу закон, в соответствии с которым при наличии у гражданина задолженности на сумму свыше 10 тыс. рублей судебный пристав-исполнитель может временно запретить ему пользоваться правом на управление любым транспортным средством до момента погашения задолженности.

Законопроектом парламентарии намерены смягчить негативные последствия, которые возникнут от применения закона 340-ФЗ. «Этот закон начался с откровенной лжи, — заявил Лебедев. — Его разработчики поясняли: мол, речь о яхтах, вертолетах, самолетах — то есть, якобы, закон ударит по богатым должникам. Но сейчас, когда санкции начинают применять с долга в 10 тысяч, «транспортное средство» — это, прежде всего, автомобиль. А долги копятся у простых граждан из-за вакханалии штрафов, большинство которых накладывается незаконно. Что ж, давайте поднимем планку с десяти тысяч хотя бы до ста тысяч, как мы предлагаем. Тогда из «зоны риска» выйдет большинство простых автомобилистов, а останутся как раз владельцы яхт и вертолетов».

Депутат подозревает, что 340-ФЗ — «результат лоббизма со стороны как раз всех этих «парковочных беспредельщиков». «Да, «беспредельщики» аргументируют тем, что транспортная сфера должна быть самоокупаема. Но ведь это все равно, что поддерживать «самоокупаемость» налоговой сферы, например, отдав ее на откуп рэкетирам. Или карманникам. А самоокупаемость медицины обеспечить, отдав ее наркодилерам. И 340-ФЗ в его нынешнем виде обслуживает интересы как раз такого рода «самоокупателей», — возмущен он.

Фракция ЛДПР изначально была против этой меры — лишения специального права управления транспортным средством за долги, напомнил в свою очередь Нилов. «Сегодня хватает репрессивных методов: ограничение выезда за рубеж, удвоение суммы административного штрафа, административный арест. Не нужно придумывать дополнительные, причем в целях пополнения бюджета. Тем более, очевидно, что «порог» суммы, равный десяти тысячам рублей, должен быть увеличен», — говорит он.