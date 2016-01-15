Пекин, 15 января, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Ученые-вирусологи из КНР обнаружили новый способ попадания вируса Эбола в организм человека. Это открытие позволит значительно продвинуться в создании вакцины от геморрагической лихорадки Эбола.

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В четверг заместитель директора Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Гао Фу и научный сотрудник Института микробиологии Академии наук КНР Ци Цзяньсюнь выступили с совместным заявлением, согласно которому китайские вирусологи добились значительных успехов в борьбе с лихорадкой Эбола.

Последние исследования китайских специалистов показали, что вирус может до 9 месяцев оставаться в сперме мужчин, перенесших болезнь. Это открытие позволит предотвратить возникновение эпидемий лихорадки Эбола.

Ци Цзяньсюнь отметил, что в настоящий момент в мире не существует клинически одобренных препаратов против вируса Эболы. Благодаря исследованиям китайских вирусологов подобный препарат может появиться в ближайшее время, пишет «Чжунго Жибао».

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В 2014 г. вспыхнула крупнейшая эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке. Массовые случаи заражения были зафиксированы в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне, Нигерии и Сенегале. Более 11 тыс. человек скончалось из-за лихорадки, вызванной вирусом Эбола.