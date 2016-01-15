Бразилиа, 15 января, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Анимационный фильм «Мальчик и мир» (O menino y o mundo) режиссера Але Абреу будет представлять Бразилию в качестве соискателя премии «Оскар-2016». На церемонии, проведенной Американской Академией кинематографических искусств и наук, «Мальчик и мир» был назван среди других анимационных фильмов, выдвинутых на получение этой престижной премии: «Анимализа», «Головоломка», «Барашек Шон» и «Воспоминания о Марни», передает Agencia Brasil.

olympiafestival.gr Анимационный фильм «Мальчик и мир»

В картине «Мальчик и мир» рассказывается история о ребенке, живущем с родителями в маленьком сельском доме. Когда отцу приходится оставить семью и уехать в поисках работы в большой город, сын отправляется на его поиски. Глазами маленького мальчика зритель видит общество, измученное бедностью, эксплуатацией и отсутствием перспектив.

Режиссер Але Абреу дебютировал в анимационном кино в 2007 году с лентой «Космический мальчик» (Garoto Cósmico). Лента «Мальчик и мир» уже отмечена премией Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция).